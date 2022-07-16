ЦСКА на мажорной ноте начал новый чемпионат. В субботу команда Владимира Федотова обыграла на своём поле «Урал» со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.

После игры пресс-служба московских «армейцев» показала победное фото из раздевалки команды.

Следующий матч Российской премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 23 июля. В этот день «армейцы» на своём поле примут «Сочи». Владимир Федотов будет противостоять своей бывшей команде. Отметим, что под руководством Федотова сочинцы в прошлом сезоне стали серебряными призёрами российского чемпионата.