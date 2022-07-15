Федотов — про Эджуке: «За свои слова нужно отвечать»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об уходе из команды нигерийского форварда Чидеры Эджуке.

Напомним, ранее 24-летний футболист приостановил контракт с московским клубом и перешёл в берлинскую «Герту».

По мнению специалиста, Эджуке повёл себя некрасиво, сначала пообещав остаться, а затем неожиданно приостановив соглашение.

«За свои слова нужно отвечать. С Эджуке мы общались по видео: он рассказывал, что готов работать и горит желанием вернуться. Хотя его лукавый взгляд во время разговора выдавал подвох. После этого он вернулся в Москву, провёл время на сборах и ушёл», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В минувшем сезоне Эджуке провёл в составе «армейцев» 32 матча, забив пять голов и отдав столько же результативных передач.