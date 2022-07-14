Агент Бийола тепло поблагодарил ЦСКА

Агент Яки Бийола Роберт Чибеж поблагодарил ЦСКА за сделку, в результате которой его подопечный смог отправиться в чемпионат Италии.

- Все было было на очень высоком уровне, я могу выразить огромную благодарность ЦСКА за то, что правильно поняли позицию Яки и вели себя по-джентльменски. То же самое было и со стороны «Удинезе», в клубе были очень заинтересованы в том, чтоб Яка стал их игроком, но с уважением отнеслись к сложившейся ситуации.

Яка едет в Италию, но думаю в России о нем останутся хорошие воспоминания. Для него было очень важно оставаться предельно честным с ЦСКА и не подвести клуб, - заявил агент Евро-футболу.

По информации ЕФ.ру, Бийолом также интересовались клубы из Бундеслиги, но они отказывались от полноценного трансфера, ожидая, что Бийол приостановит свой контракт с ЦСКА.