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Агент Бийола тепло поблагодарил ЦСКА

14 Июля 2022 • 20:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
16.07 15:00

Агент Яки Бийола Роберт Чибеж поблагодарил ЦСКА за сделку, в результате которой его подопечный смог отправиться в чемпионат Италии.

- Все было было на очень высоком уровне, я могу выразить огромную благодарность ЦСКА за то, что правильно поняли позицию Яки и вели себя по-джентльменски. То же самое было и со стороны «Удинезе», в клубе были очень заинтересованы в том, чтоб Яка стал их игроком, но с уважением отнеслись к сложившейся ситуации.

Яка едет в Италию, но думаю в России о нем останутся хорошие воспоминания.  Для него было очень важно оставаться предельно честным с ЦСКА и не подвести клуб, -  заявил агент Евро-футболу.

По информации ЕФ.ру, Бийолом также интересовались клубы из Бундеслиги, но они отказывались от полноценного трансфера, ожидая, что Бийол приостановит свой контракт с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Яка Бийол
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