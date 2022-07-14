Бийол: «Не хотел уходить из ЦСКА»

Покинувший ЦСКА хавбек Яка Бийол признался, что не хотел уходить из клуба, однако к тому его принудили некоторые обстоятельства - какие именно, словенский футболист не уточнил.

Теперь он будет играть в Удине - это совсем недалеко от границы Италии с его родной Словенией.

Также Яка дал понять, что принимал это решение вместе со своей семьей.

- Честно говоря, я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства. Мы принимаем все решения вместе с семьей, с моей девушкой- цитирует игрока издание «РБ Спорт».

Бийол дебютировал в ЦСКА в 2018 году, но один сезон провел в составе немецкого «Ганновера» на правах аренды.