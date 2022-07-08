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Багринцев: «Уход из ЦСКА ряда футболистов уже не ощущается»

08 Июля 2022 • 10:42 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
16.07 15:00

Полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев высказался об уходе ряда футболистов из московского клуба текущим летом.

«Думаю, что уже не ощущается уход ряда футболистов. У нас в команде есть сплочённость. Мы — как одна семья», — приводит слова Багринцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, по окончании минувшего сезона ЦСКА по разным причинам покинули: Хёрдур Магнуссон, Чидера Эджуке, Жан-Филипп Гбамен, Эмиль Бохинен, Арнор Сигурдссон, Юсуф Языджи, Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов.  

В прошедшем сезоне 19-летний Багринцев провёл за основную команду «армейцев» один матч, не отметившись результативными действиями. Футболист таже принял участие в 23 встречах молодёжной команды ЦСКА, забив в них пять голов и отдав семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эдуард Багринцев
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