Багринцев: «Уход из ЦСКА ряда футболистов уже не ощущается»

Полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев высказался об уходе ряда футболистов из московского клуба текущим летом.

«Думаю, что уже не ощущается уход ряда футболистов. У нас в команде есть сплочённость. Мы — как одна семья», — приводит слова Багринцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, по окончании минувшего сезона ЦСКА по разным причинам покинули: Хёрдур Магнуссон, Чидера Эджуке, Жан-Филипп Гбамен, Эмиль Бохинен, Арнор Сигурдссон, Юсуф Языджи, Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов.

В прошедшем сезоне 19-летний Багринцев провёл за основную команду «армейцев» один матч, не отметившись результативными действиями. Футболист таже принял участие в 23 встречах молодёжной команды ЦСКА, забив в них пять голов и отдав семь результативных передач.