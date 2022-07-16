Рекорд по ударам и убедительная победа: ЦСКА Федотова в первом туре расправился с «Уралом»

ЦСКА принимал «Урал» в рамках первого тура чемпионата России.

Летом ЦСКА сменил главного тренера, и под руководством Владимира Федотова в межсезонье пока не впечатлил. В первых контрольных матчах три поражения подряд, не забили в играх против «Велеса», «Зенита» и «Пари НН» ни одного мяча. Только в заключительной игре сборов ЦСКА перебороть «Сочи». Безусловно, не стоит серьёзно относится к товарищеским матчам, работа только началась, футболисты только привыкают к новым требованиям.

Но и перед первым туром сомнения по результату у болельщиков ЦСКА были, хотя ждал «армейцев» всего лишь домашний матч против «Урала». Но футболисты Федотова эти опасения развеяли довольно быстро. Не голами, а игрой. Доминировать над гостями ЦСКА начал сразу, уже на седьмой минуте обязан был открывать счёт Кучаев: Чалов шикарной передачей нашёл Константина на углу вратарской, тому пробить никто не мешал, однако в створ мяч не полетел.

Спустя двадцать минут ровно такой же момент Медина создал Карраскалю. Хорхе в отличие от Кучаева смог попасть в створ и пробил очень опасно, но Помазун совершил классный сейв, выручив «Урал». Продолжил штамповать спасения Илья и дальше – Карраскаль смачно пробил с левого угла штрафной площади, но голкипер гостей перевёл мяч в перекладину. Перестали попадать по воротам и сами «армейцы». Гайич налетел на пустой угол после передачи Карраскаля и обязан был счёт открывать, но просто не попал в створ.

Казалось, что за такое расточительство накажут в итоге ЦСКА. Но не повезло именно «Уралу», потому что под занавес матча хозяева всё-таки затолкали мяч в ворота. Игрок «Урала» выиграл верховую борьбу, однако от его затылка мяч полетел на левый угол штрафной площади, где шикарно разобрался Иван Обляков – опередил Железнова и пробил точно в «шестёрку». ЦСКА забил в раздевалку, нанеся за тайм целых 22 (это новый рекорд РПЛ) удара по воротам «Урала».

После 15-минутного отдыха уже гости создали два перспективных момента, но мяч метался по штрафной площади ЦСКА без удара. «Урал» вроде вернулся в игру, но тут же был добит. Помазун неудачной передачей вперёд подарил мяч Чалову, Фёдор сразу вывел на ворота Карраскаля, который обыграл голкипера и был им же сбит. Сам же Хорхе реализовал пенальти, выиграв вторую подряд дуэль у Ильи Помазуна – 2:0.

После второго гола ЦСКА начал жалить на контратаках. Получалось красиво, но точности не хватало. Медина в быстром отрыве пробил в руки Помазуну, а когда с угла вратарской площади замыкал наступление Обляков – не попал в створ. За явным преимуществом выиграл ЦСКА в первом туре, а главное, видна уже тренерская рука Владимира Федотова.