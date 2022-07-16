Шалимов: «В такой игре выпадает у тебя игрок, и тебя просто начинают уничтожать»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм совсем не удался «Уралу». Впереди сами ничего не создали, много моментов у ваших ворот. Почему так получилось, в чем была проблема?

- Потому что ошибались много сами. Когда ты в такой манере играешь, ты рискуешь, что будут такие потери. У нас от центральных защитников были потери, и в опорной зоне были потери. В принципе, все, что происходило, с перехватов в середине, быстрые атаки и так далее. Конечно, у нас провалился правый фланг, вся острота, почти вся опасность - и прострелы, и подачи, и моменты. В быстрые атаки они уходили с того нашего фланга, правого, их левого. Понятно, что в такой игре выпадает у тебя игрок, и тебя просто начинают уничтожать.