Обляков рассказал, как относится к критике футболистов

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос о критике со стороны болельщиков.

«Наверное, лучше действительно не читать каких-то вещей, отбрасывать их. Иначе только загонишь себя, не сможешь сконцентрироваться на футболе», — приводит слова Облякова официальный сайт клуба.

24-летний футболист считает, что хейтеры есть у любого игрока, даже у лучших футболистов мира, таких как Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Обляков отметил, что с уважением относится к мнению болельщиков, которые всегда поддерживают команду.

В минувшем сезоне полузащитник ЦСКА принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал шесть ассистов.