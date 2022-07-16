​Оздоев приехал на матч ЦСКА

Субботнюю программу первого тура Российской премьер-лиги открывает матч между ЦСКА и «Уралом». На игру приехал экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, который в настоящий момент не имеет клубной прописки.

«Как только, так сразу», - так Оздоев ответил на вопрос о том, когда он подпишет контракт с каким-нибудь клубом.

По словам 29-летнего полузащитника, на матч ЦСКА – «Урал» он пришёл просто как болельщик.

За «Зенит» Магомед Оздоев выступал на протяжении четырёх с половиной сезонов. За это время хавбек провёл 116 официльных матчей, в которых забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.