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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Оздоев приехал на матч ЦСКА

16 Июля 2022 • 14:42 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Урал
1-й тайм

Субботнюю программу первого тура Российской премьер-лиги открывает матч между ЦСКА и «Уралом». На игру приехал экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, который в настоящий момент не имеет клубной прописки.

«Как только, так сразу», - так Оздоев ответил на вопрос о том, когда он подпишет контракт с каким-нибудь клубом.

По словам 29-летнего полузащитника, на матч ЦСКА – «Урал» он пришёл просто как болельщик.

За «Зенит» Магомед Оздоев выступал на протяжении четырёх с половиной сезонов. За это время хавбек провёл 116 официльных матчей, в которых забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Магомед Оздоев
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ЦСКА МОСКВА УРАЛ
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Идет 18 минута ЦСКА Москва 0:0 Урал 1.57 4.30 5.90
16.07  17:30 Оренбург ... Крылья Советов 2.75 3.35 2.65
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.95 3.30 2.50
17.07  15:00 Торпедо Москва ... Сочи 0.00 0.00 0.00
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