​Федотов выступил с речью в раздевалке после первой победы ЦСКА

В субботу Владимир Федотов проводил первый официальный матч на должности главного тренера ЦСКА. В стартовом туре РПЛ команда обыграла «Урал» (2:0) благодаря результативным ударам Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля.

После игры в телеграм-канале ЦСКА появилось видео с речью Владимира Федотова в раздевалке.

«Парни! Браво, хорошая игра, достойный результат. Какой-то, говорят, рекорд поставили. Только надо в углы бить, вот как Ваня, в уголочки, и всё нормально. Чуть-чуть поправить прицел, а так молодцы. Была самоотдача, хороший футбол, множество голевых моментов. Реализация придёт», - сказал Федотов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА установил рекорд по числу ударом в первом тайме матча РПЛ.