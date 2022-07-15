За день до первой игры в новом чемпионате ЦСКА представил новую форму, в которой команда будет играть в сезоне 2022/2023. У московских «армейцев» будет три варианта формы. Если основной красно-синий и гостевой белый комплекты оказались вполне привычными, то третья форма обращает на себя внимание. В ней футболка выполнена в тёмно-синем цвете с необычным дизайном.

Отметим, что техническим спонсором московского ЦСКА является компания Joma.

Первый матч нового чемпионата ЦСКА проведёт в субботу, 16 июля. В этот день команда сыграет против «Урала» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Москве.