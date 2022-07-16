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Карраскаль: «Во время матча у кого больше уверенности, тот и бьёт пенальти»

16 Июля 2022 • 17:12 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Урал
окончен

Лучший футболист матча ЦСКА - «Урал» (2:0) Хорхе Карраскаль поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Классный матч в исполнении ЦСКА. В первом тайме у вас лично было много моментов, но долго не получалось забить. Не было опасений, что из-за того, что не реализуете моменты, соперник может наказать?

- Действительно, мы очень много работаем на тренировках и  пытаемся создавать моменты. У нас получается создавать моменты, и сегодня вы видели, мы создали огромное количество голевых шансов, но мяч упорно не заходил в ворота, но самое главное, что потом мы забили. Самое главное, что командными усилиями смогли одержать победу.

- Момент с пенальти, когда вы обыграли вратаря и посмотрели на врота, казалось, вы могли успеть устоять на ногах и упали. Так получилось, или это намеренное решение, чтобы заработать и пенальти, и красную карточку вратарю?

- На самом деле, когда обыграл, я уже замахивался, чтобы пробить, я должен был посмотреть на ворота. Я просто никогда не бью без того, чтобы не посмотрел на ворота. В момент, когда я уже оценил и поднял глаза,  в  этот момент вратарь меня достал, и я упал. Получилось, что назначили пенальти. Но было бы намного лучше, если бы все-таки я смог устоять на ногах и сам пробил и поразил ворота. Получился пенальти, тем не менее, мы забили гол.

- Пенальти тоже забили вы. Кто будет бить, решали до игры, или вы просто взяли мяч и решили бить сами?

- Во время матча у кого больше уверенности, тот и бьет. Соответственно в этом эпизоде я и забил  с уверенностью. Пришел к выводу, что необходимо бить мне, поэтому взял мяч и пробил.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль
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