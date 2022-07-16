В матче ЦСКА – «Урал» произошла замена главного судьи

В матче первого тура российской Премьер-лиги между столичным ЦСКА и екатеринбургским «Уралом» произошла замена главного рефери. Вместо Кирилла Левникова данное противостояние обслужит Виталий Мешков.

Как информирует пресс-служба российского футбольного союза, замена арбитра произошла по причине болезни Левникова. По приезду в столицу у него поднялась температура. Вместо Мешкова на системе ВАР отработает Евгений Кукуляк.

Поединок стартового тура ЦСКА – «Урал» состоится на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано в 15:00 по московскому времени.