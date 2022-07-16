Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В матче ЦСКА – «Урал» произошла замена главного судьи

16 Июля 2022 • 09:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
Через 4 ч. 6 мин.

В матче первого тура российской Премьер-лиги между столичным ЦСКА и екатеринбургским «Уралом» произошла замена главного рефери. Вместо Кирилла Левникова данное противостояние обслужит Виталий Мешков.

Как информирует пресс-служба российского футбольного союза, замена арбитра произошла по причине болезни Левникова. По приезду в столицу у него поднялась температура. Вместо Мешкова на системе ВАР отработает Евгений Кукуляк.

Поединок стартового тура ЦСКА – «Урал» состоится на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано в 15:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Виталий Мешков Кирилл Левников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.07  15:00 ЦСКА Москва ... Урал 1.57 4.30 5.90
16.07  17:30 Оренбург ... Крылья Советов 2.75 3.35 2.65
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.95 3.30 2.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Июля
10:44 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Химок» Адеми: «Мы будем бороться за чемпионство»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Было бы интересно посмотреть на Дзюбу в «Реале»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал интерес со стороны «Барселоны»
09:37 · Россия. Премьер-лига
В матче ЦСКА – «Урал» произошла замена главного судьи
09:14 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА проявляет интерес к бразильскому защитнику
03:47 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предлагает 14 миллионов евро за оборонца «Фенербахче»
02:35 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Пошёл бы и в ЦСКА, если бы позвали»
00:46 · Россия. Премьер-лига
Жота не сыграет в матче за Суперкубок Англии
00:26 · Россия. Премьер-лига
Отец Хесуса Медины: «Моего сына всё устраивает в ЦСКА» эксклюзив
00:19 · Россия. Первая лига
Хван Ин Бом не станет возвращаться в «Рубин»
15 Июля
23:50 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Я уже начал потихоньку прерывать гегемонию «Зенита»
23:42 · Россия. Премьер-лига
Семак: «В обороне сыграли ниже своих возможностей»
23:37 · Россия. Премьер-лига
Сантос признал: «Зенит» хорошо играл только 20 минут 1
23:33 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Закрыли все зоны, «Зениту» некуда было бежать»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Как «Химки» едва не обыграли «Зенит» - видео
Все новости
Рекомендуем