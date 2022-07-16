​Оздоев объяснил, почему смотрел футбол в ложе «Урала»

Магомед Оздоев в настоящий момент находится в поиске нового клуба. Есть информация, что полузащитник ведёт переговоры с «Уралом». В субботу он даже посетил матч «шмелей» против ЦСКА в стартовом туре РПЛ. Оздоев смотрел футбол из ложи с представителями руководства екатеринбургского клуба.

«Я разве был с Григорием Ивановым [президентом «Урала»] в ложе? Я был в ложе «Урала». Там работает мой давний друг – Игорь Викторович Ефремов. Он пригласил меня, и я пошёл на игру. Звал ли он меня в клуб? В жизни может всякое быть», - сказал Оздоев.

Напомним, что матч между ЦСКА и «Уралом» завершился победой москвичей со счётом 2:0.