Федотов считает, что экспериментальная оборона ЦСКА готова выполнить задачу

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Много по ЦСКА кадровых вопросов, и в частности, если говорить по центру обороны, насколько я понимаю, сегодня Дивеев, Набабкин и Зайнутдинов - такая связка. Зайнутдинов - непрофильный центральный защитник, Набабкин тоже не всегда в этой зоне играет. Новая связка. Насколько они сегодня готовы, почему именно такой выбор?

- Раз они появились на поле, значит, готовы. Мы уже Бактиёра видели в этой позиции, а Набабкин там тоже играл. Поэтому эти позиции им знакомы. Мы репетировали всё на тренировках, поэтому все готовы, все сегодня будут делать то, что положено.

- Кучаева вы тоже пробовали на разных позициях. Где он сегодня сыграет, в атакующей тройке или в центре поля?

- Немножко осталось, мы всё скоро увидим.

- Фанатский актив ЦСКА сегодня не приходит на трибуну. Вы внутри команды это как-то обсуждали перед матчем? Может быть, это как-то на подготовку влияло?

- На подготовку это как влияет? Мы очень огорчены, что болельщиков нет сегодня на трибунах. Но такова акция, мы, конечно, разочарованы. Это 12-й игрок, серьезная поддержка, но они в наших сердцах, мы чувствуем их присутствие, поэтому это ничего не меняет. Болельщиков будет, надеюсь, много, поэтому мы чувствуем их присутствие, это даже не обсуждается.