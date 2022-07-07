Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Панюков может перейти в «Пюник»

07 Июля 2022 • 10:04 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
16.07 15:00

Армянский клуб «Пюник» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» и «Урала» Андрею Панюкову, сообщает «РБ Спорт».

В настоящий момент 27-летний форвард находится в статусе свободного агента. Последним на сегодняшний день местом работы футболиста остаётся казахстанский «Кызыл-Жар», за который он выступал на правах аренды. Также в минувшем сезоне Панюков защищал цвета «Урала», в составе которого провёл семь матчей, отметившись в них одним забитым мячом.  

Помимо вышеупомянутых клубов, в карьере нападающего были московское «Динамо», португальская «Брага», французский «Аяччо», литовский «Атлантас» и «Химки».

Отметим, что в минувшем сезоне «Пюник» в 15-й раз в своей истории стал чемпионом Армении.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пюник Урал Андрей Панюков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
11:03 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о Суперкубке: «Не ожидаю разгрома «Спартака»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Жена Карпина негативно высказалась о Fan ID
10:34 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о критике Оздоева: «Обращайтесь к Аршавину»
10:28 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» может потерять одного из основных легионеров
10:04 · Россия. Премьер-лига
Панюков может перейти в «Пюник»
09:46 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» заявили, что не интересуются Кокориным
09:14 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Не уверен, что Кокорин покинет Италию»
01:41 · Россия. Премьер-лига
«Митьюлланд» выкупил Дрейера у «Рубина»
01:06 · Россия. Премьер-лига
Два воспитанника «Локомотива» перешли в «Балтику»
06 Июля
23:41 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 2
Клуб из ФНЛ-2 снялся с предстоящего чемпионата
23:30 · Россия. Премьер-лига
Бакаев — о словах Джикии: Друзья говорят, что мне идёт футболка «Зенита» 1
23:07 · Россия. ФНЛ
Большаков может стать игроком тульского «Арсенала»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Я буду болеть за «Зенит», как и все нормальные люди»
22:36 · Россия. Премьер-лига
Тарасов: Футбол и спорт — это калька политики
21:17 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич выбрал новый игровой номер, который ранее не использовался в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем