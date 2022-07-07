Панюков может перейти в «Пюник»

Армянский клуб «Пюник» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» и «Урала» Андрею Панюкову, сообщает «РБ Спорт».

В настоящий момент 27-летний форвард находится в статусе свободного агента. Последним на сегодняшний день местом работы футболиста остаётся казахстанский «Кызыл-Жар», за который он выступал на правах аренды. Также в минувшем сезоне Панюков защищал цвета «Урала», в составе которого провёл семь матчей, отметившись в них одним забитым мячом.

Помимо вышеупомянутых клубов, в карьере нападающего были московское «Динамо», португальская «Брага», французский «Аяччо», литовский «Атлантас» и «Химки».

Отметим, что в минувшем сезоне «Пюник» в 15-й раз в своей истории стал чемпионом Армении.