​Ганчаренко верит в чемпионство ЦСКА

В субботу Виктор Ганчаренко пришёл на матч стартового тура чемпионата России между ЦСКА и «Уралом» и ответил на несколько вопросов.

«ЦСКА без легионеров? Сейчас ситуация изменилась, и всем командам будет непросто. Может ли ЦСКА стать чемпионом? А почему нет? ЦСКА всегда ставил перед собой высокие цели», - высказался Ганчаренко для журналистов.

Напомним, что Виктор Ганчаренко работал на должности главного тренера ЦСКА в 2016-2021 годах. В настоящий момент 45-летний белорусский специалист не имеет клуба.

Следить за развитием событий в матче между ЦСКА и «Уралом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.