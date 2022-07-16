Федотов: «Эту победу посвящаем невидимой поддержке»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Классный матч ЦСКА, много голевых моментов, победа. По количеству моментов показалось, что ЦСКА сегодня создал больше моментов, чем во всех контрольных матчах. Как так получилось, что изменилось?

- Мы к этому готовились, к началу чемпионата. А контрольные матчи - там другие задачи и цели. Это набор формы, сплочение коллектива и все такое прочее. Мы должны были к общему знаменателю прийти. На самом деле заслуженная победа, поздравляю и команду, и болельщиков, и фанатов наших. Хотя их сегодня не было, мы всегда говорим, что футбол для них. Эту победу посвящаем невидимой поддержке. Но вот, могли все решить в первом тайме, но реализация, конечно, нас подводила. Во втором там пару моментов было тревожных, когда мяч через всю штрафную пару раз пролетел. Это футбол, тем он хорош и интересен, что казалось бы, имея подавляющее преимущество, все может сложиться не так, как ты задумал. Хорошо, во втором тайме довели дело до логического завершения. Достаточно грамотно оборонялись.