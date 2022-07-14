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Бабаев высказался о будущем Бийола

14 Июля 2022 • 15:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
16.07 15:00

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем защитника «армейцев» Яки Бийола.

Ранее сообщалось, что словенский футболист близок к переходу в «Удинезе». По словам Бабаева, Бийолу приходится выбирать между работой и семьёй.

«Он продлил контракт через неделю после того, как всё началось. Не предполагали, какие начнутся процессы. Плюс, семья. Все эти факторы немного поменяли ситуацию. Это одно из самых тяжёлых решений в его жизни», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 23-летний защитник провёл в составе ЦСКА 30 матчей, отметившись одним забитым голом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Удинезе Роман Бабаев Яка Бийол Трансферы футбола - лето 2022
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