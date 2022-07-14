Бабаев высказался о будущем Бийола

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем защитника «армейцев» Яки Бийола.

Ранее сообщалось, что словенский футболист близок к переходу в «Удинезе». По словам Бабаева, Бийолу приходится выбирать между работой и семьёй.

«Он продлил контракт через неделю после того, как всё началось. Не предполагали, какие начнутся процессы. Плюс, семья. Все эти факторы немного поменяли ситуацию. Это одно из самых тяжёлых решений в его жизни», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 23-летний защитник провёл в составе ЦСКА 30 матчей, отметившись одним забитым голом и тремя результативными передачами.