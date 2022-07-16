Григорий Иванов: В первом тайме «Урал» испугался ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением после поражение своей команды от ЦСКА (0:2).

«Гол в раздевалку всегда психологически влияет на команду, наши ребята собрались. У нас были потом два хороших момента, чтобы сравнять счет. Можно сказать, что мы в первом тайме испугались», — приводит слова Иванова Rusfootball.

Президент екатеринбургского клуба отметил, что у ЦСКА было много ударов в первом тайме, они владели преимуществом, но во втором тайме они не переиграли «Урал».

Напомним, ЦСКА в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги одержал победу над «Уралом» со счетом 2:0.