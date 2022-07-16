Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью журналисту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению поделился мыслями о матче первого тура РПЛ ЦСКА – «Урал» (2:0).

«Особенно плохо «Урал» провёл первый тайм. Во втором уже получше проявили себя. Было у команды пару моментов, где могли они забить, но уже это не важно. Первая игра, посмотрим, как дальше будет», — сказал Тарханов.

Напомним, в матче первого тура Российской премьер-лиги ЦСКА на «ВЭБ Арене» победил «Урал» со счётом 2:0. В составе победителей голами отличились полузащитники Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.

Эта победа позволила «армейцам» возглавить турнирную таблицу РПЛ с тремя очками. В следующем туре команда Владимира Федотова сыграет в Москве против «Сочи». Клуб из Екатеринбурга в гостях проведёт матч против «Оренбурга».