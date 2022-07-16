Непомнящий: «Надо посмотреть, как «армейцы» будут выглядеть с соперниками другого уровня»

Известный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча первого тура ЦСКА – «Урал» (2:0).

- Как вам матч?

- ЦСКА меня очень приятно удивил. Особенно первый тайм, когда игра была выстроенная, и футболисты получали удовольствие от игры. Конечно, надо понимать, как соперник позволяет тебе играть. В первом тайме «Урал» бы не похож сам на себя прошлого сезона, когда последние четыре матча екатеринбуржцы провели очень качественно. Честно говоря, перед матчем я даже побаивался. Но «армейцы» в первом тайме просто в клочья разорвали игру соперника.

- А что касается второго тайма?

- Он был для «Урала» гораздо успешнее. Но ЦСКА все равно доминировал. Меня приятно удивило, что большая группа игроков находится в прекрасной форме. А ведь они еще и технически все хорошо оснащены. Ну и удачно сыграли в обороне. Набабкин очень прилично сыграл, не дал ничего создать. Дивеева тоже отмечу.

- Как вам сочетания защитников: Обляков, Дивеев, Набабкин и Кучаев?

- Кучаев играл в свою игру. Раньше он не особо блистал, а сегодня понравился. Обляков в этой ситуации использовал все свои качества футболиста, который хорошо играет в атаку. В обороне они быстренько наладили игру.

- Какие-то видимые проблемы в игре ЦСКА подметили?

- Нет. Пока «армейцы» прилично смотрелись. И в атаке тоже. Да, много голов не забили, но тут и удача должна повернуться лицом. Надо посмотреть, как «армейцы» будут выглядеть с соперниками другого уровня. Как они будут смотреться в переходных фазах, когда команда теряет мяч. Мы видели сегодня, что «Урал» много владел мячом, но это ему ничего не дало. А «армейцы» двигали мяч вперед и хорошо комбинировали на подступах к штрафной и в самой штрафной. Так что никаких минусов у ЦСКА по этой игре я не могу выделить. Смущает только то, что позицию центральных защитников занимали игроки, которые таковыми не являются. Но они хорошо справились.

- Карраскаля признали лучшим игроком. Согласны с такой оценкой?

- Сегодня - да. Он хорошо взаимодействовал с партнерами. Он очень техничен. В прошлом году Карраскаль заигрывался, а сегодня подчиняется требованиям Федотова. Поэтому игра у него получилась нарядная.

- Федотов получил горчичник в своей первой игре. О чем это говорит?

- То, что он темпераментный мужчина, нет вопросов. Он и в «Оренбурге» получал много желтых карточек. Но сегодня была пара эпизодов, которые вынудили его так себя вести – в одной атаке, как показалось, было два нарушения. Федотова это возмутило. Думаю, что за это тренеров осуждать нельзя.

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- На игру приехал Виктор Ганчаренко. Говорит ли это о том, что если у Федотова не получится, он может вернуться?

- Не думаю. Видимо, просто приехал посмотреть матч.

- Какие перспективы ЦСКА в этом сезоне, если говорить об игре и составе команды?

- Рано говорить об этом. Все только начинается. Вчера «Зенит» чуть ли не разочаровал – мог потерять даже одно очко, а сегодня ЦСКА сыграл вполне успешно. Это старт чемпионата.

Елена Григорьевская