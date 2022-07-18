Ветеран ЦСКА: «Урал» - дворовая команда»

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о победе «армейцев» над екатеринбургским «Уралом» в первом туре Премьер-лиги. Подопечные Владимира Федотова отпраздновали уверенную победу со счетом 2:0.

«Игра с «Сочи» уже покажет силу ЦСКА. «Урал» - какая-то дворовая команда, сложно сказать, в какой футбол они играют, просто гоняют мяч», - передает слова ветерана «РБ Спорт».

В рамках следующего тура чемпионата России «армейцы» на своем домашнем стадионе «ВЭБ Арена» встретятся с «Сочи». Поединок состоится в субботу, 23 июля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.