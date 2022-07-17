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Медина: «ЦСКА - самый топовый клуб России, никогда не перейду в «Спартак»

17 Июля 2022 • 13:29 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Урал
окончен

Хавбек московского ЦСКА Хесус Медина ответил на вопрос, перейдет ли он когда-то в стан принципиального соперника «армейцев» - столичного «Спартака».

«Сейчас я в ЦСКА, это самый топовый клуб в России. Могу ли я представить, что буду играть за «Спартак»? Нет, это исключено», - приводятся слова полузащитника на страницах «РБ Спорта».

Медина перебрался в ЦСКА на правах свободного агента из МЛС. Предыдущим его клубом был «Нью-Йорк Сити».

В субботу, 16 июля, ЦСКА провел первый матч в новом розыгрыше российской Премьер-лиги. «Армейцы» в родных стенах отпраздновали победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:0. Голы забивали Обляков и Карраскаль.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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