Григорий Иванов: С Дзюбой переговоров не было

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможных трансферах клуба.

«Урал» планирует еще кого-то на вход? Я ж говорю, если Месси попадет или Оздоев. Роналду сейчас там не очень почему-то. А Дзюба? Я еще раз говорю: никогда не говори никогда. Но с Артёмом мы даже не вели переговоры», — передает слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев посетил матч первого тура между «Уралом» и ЦСКА (0:2). Вице-президент екатеринбургского клуба рассказал, что футболиста просто пригласили посмотреть футбол.

29-летний Оздоев покинул стан «сине-бело-голубых» после окончания минувшего сезона на правах свободного агента.