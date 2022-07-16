​ЦСКА установил новый рекорд РПЛ

Субботнюю часть стартового тура чемпионата России открывают ЦСКА и «Урал». После первого тайма московская команда вела в счёте минимально благодаря голу Ивана Облякова. «Армейцы» забили лишь раз, но при этом нанесли сразу 22 удара по воротам. Это новый рекорд первых таймов в РПЛ. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на Opta.

Ранее рекордным был показатель в известном матче между «Сочи» и «Ростовом» (10:1), когда за ростовчан играла молодёжь из-за нахождения основы на карантине. Тогда сочинцы в первом тайме нанести 21 удар.

Следить за игрой ЦСКА – «Урал» можно в текстовой трансляции.