Гайич высказался о победном старте ЦСКА в РПЛ

Защитник столичного ЦСКА Милан Гайич в общении с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о победе над екатеринбургским «Уралом» (2:0) в рамках стартового тура Премьер-лиги.

«Это моя первая победа в официальном матче за ЦСКА. Было очень важно начать сезон с победы. Важнейшие три очка для нас», - заявил сербский футболист.

Победу во вчерашнем матче «армейцам» принесли точные удары Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля с пенальти.

В следующем туре подопечные Владимира Федтова на своем поле примут «Сочи». Встреча состоится 23 июля на «ВЭБ Арене».