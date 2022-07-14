Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарев посочувствовал главному тренеру ЦСКА

14 Июля 2022 • 23:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
16.07 15:00

Словенский защитник ЦСКА Яка Бийол покинул клуб в направлении итальянского «Удинезе», и бывший футболист армейского клуба Владимир Пономарев считает его уход огромной потерей для клуба.

По мнению Пономарева, наставнику ЦСКА Владимиру Федотову будет трудно компенсировать его уход.

- Это очень серьезная потеря для армейцев. Даже не представляю, как Федотов будет справляться, - цитирует ветерана издание «Спорт-экспресс».

В первом туре начинающегося чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА примет в домашнем матче «Урал». Эта встреча состоится 16 июля, ее онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Яка Бийол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.07  20:00 Химки ... Зенит 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
14 Июля
23:16 · Россия. Премьер-лига
Пономарев посочувствовал главному тренеру ЦСКА
22:44 · Россия. Премьер-лига
Бийол: «Не хотел уходить из ЦСКА»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Артур Чёрный стал игроком «Химок» на следующие три года
21:59 · Россия. Премьер-лига
Давыдов присоединился к «Химкам»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Зуев стал игроком «Химок»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Галямин считает потерей для ЦСКА уход Бийола эксклюзив
20:50 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА Боков не считает знаковым для «армейцев» трансфер Бийола эксклюзив
20:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола тепло поблагодарил ЦСКА
20:37 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» усиливает состав - приглашён Артём Симонян
20:25 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий – о возможном прекращении существования «Томи»: «Это трагедия» эксклюзив
20:15 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Сегодня есть «Зенит» и все остальные» 2 эксклюзив
19:59 · Россия. Премьер-лига
​Сигурдссон после приостановки контракта с ЦСКА перешёл в «Норрчёпинг» официально
19:44 · Россия. Премьер-лига
​Ломовицкий перешёл в «Химки» официально
19:30 · Россия. Премьер-лига
Источник: Яка Бийол стал игроком «Удинезе»
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: У меня не было конфликта с Каттани
Все новости
Рекомендуем