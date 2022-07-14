Пономарев посочувствовал главному тренеру ЦСКА

Словенский защитник ЦСКА Яка Бийол покинул клуб в направлении итальянского «Удинезе», и бывший футболист армейского клуба Владимир Пономарев считает его уход огромной потерей для клуба.

По мнению Пономарева, наставнику ЦСКА Владимиру Федотову будет трудно компенсировать его уход.

- Это очень серьезная потеря для армейцев. Даже не представляю, как Федотов будет справляться, - цитирует ветерана издание «Спорт-экспресс».

В первом туре начинающегося чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА примет в домашнем матче «Урал». Эта встреча состоится 16 июля, ее онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.