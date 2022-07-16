Масалитин рассказал, что может помешать ЦСКА обыграть «Урал»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 1-го тура текущего розыгрыша РПЛ, в котором ЦСКА примет на своём поле «Урал».

Экс-футболист заявил, что «армейцы» должны обыгрывать екатеринбургскую команду, однако признал, что команде нужно больше времени для того, чтобы привыкнуть к требованиям нового главного тренера Владимира Федотова.

«Каждая игра для них сейчас — это становление. Возможны качели туда-сюда от игры к игре. Надо набраться терпения и смотреть, как ситуация будет развиваться», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 16 июля. Начало — в 15:00 по московскому времени.