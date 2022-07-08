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Генич считает, что в «Сочи» обиделись на Федотова

08 Июля 2022 • 13:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
16.07 15:00

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.

По мнению Генича, в руководстве сочинского клуба обиделись на специалиста, поэтому «южане» не хотят продавать своих футболистов в ЦСКА.

«У меня есть ощущение, что Федотов не очень красиво ушёл из «Сочи», по мнению руководства. Руководитель спрашивал, сколько надо денег, вот столько я тебе и буду платить. Но это не значит, что Федотов давал добро на то, что он останется в команде», — заявил Генич в интервью YouTube-каналу «Вышли».

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА в середине прошлого месяца. На этом посту специалист сменил Алексея Березуцкого. В прошлом сезоне Федотов привёл «Сочи» к серебряным медалям РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Генич Владимир Федотов Сочи
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