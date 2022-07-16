Гогличидзе прокомментировал поражение «Урала» от ЦСКА

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе выказался после поражения от ЦСКА (0:2).

«Мы пытались играть в комбинационный футбол. Все моменты у ЦСКА были после наших потерь. Не пропусти гол, посмотрели бы, как начался второй тайм», — передает слова Гогличидзе Sport 24.

Ранее ЦСКА одержал победу над «Уралом» в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Иван Обляков и Хохре Карраскаль, реализовавший одиннадцатиметровый.

Следующий матч ЦСКА проведет дома против «Сочи», а «Урал» встретится с «Оренбургом» в гостях. Обе игры пройдут 23 июля.