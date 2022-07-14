Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин в интервью «Евро-Футбол.Ру» считает важной роль полузащитника Яки Бийола в ЦСКА, который перешёл в «Удинезе».

«Хочу сказать, что сейчас все игроки, которые были в прошлом сезоне, важны. Потому что каждый игрок имеет значение на короткой скамейке запасных. Тем самым каждый футболист уровня Бийола будет влиять на силу команды. Я не думаю, что любой российский защитник сможет заменить словенца без вреда команде», — сказал Галямин.

14 июля, ЦСКА объявил об уходе 23-летнего Бийола из команды. По данным российских СМИ, за трансфер словенца «армейский» клуб получит около 4 миллионов евро. Напомним, в 2018 году московская команда приобрела футболиста из словенского клуба «Рудар» за 400 тысяч евро.