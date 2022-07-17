Медина: «ЦСКА мог забить больше «Уралу»

Хавбек московского ЦСКА Хесус Медина высказался относительно победы над екатеринбургским «Уралом» в рамках первого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «армейцев».

«Отличная игра. Мы могли забить больше, но ничего страшного, это была первая игра в чемпионате. В следующем матче будем выглядеть лучше», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В рамках второго тура российской Премьер-лиги подопечные Владимира Федотова встретятся на своем поле с «Сочи». Поединок состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 23 июля.

В прошлом сезоне ЦСКА финишировал на пятом месте в таблице РПЛ.