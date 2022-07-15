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Федотов — про Чалова: «Без Фёдора нам никуда»

15 Июля 2022 • 10:49 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
16.07 15:00

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о нападающем команды Фёдоре Чалове.

Напомним, вторую часть минувшего сезона 24-летний форвард провёл в «Базеле» на правах аренды. Ранее сообщалось о том, что руководство швейцарского клуба хотело бы оставить Чалова в команде.

«Базель» хочет его вернуть? Без Фёдора нам никуда, он нам очень нужен. Сейчас мы знакомимся, нацеливаем его на созидательные действия. Громадный плюс, что у него уже есть сыгранность», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Чалов провёл за ЦСКА и «Базель» в общей сложности 35 матчей, забив семь голов и отдав столько же результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Фёдор Чалов Трансферы футбола - лето 2022
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