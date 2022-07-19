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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА ждет бразильского новобранца из «Интернасьоналя»

19 Июля 2022 • 00:15 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Урал
окончен

Московский ЦСКА усилится бразильским защитником Мойзесом, который присоединится к команде в самое ближайшее время. Речь идет об игроке, который доселе выступал за «Интернасьональ», уточняет бразильский репортер кристиано Силва.

Известны и некоторые финансовые условия намечающейся сделки - ЦСКА арендует игрока, но через год будет обязан выкупить его. Обойдутся услуги 27-летнего игрока московскому клубу в два миллиона евро. Любопытно, что ранее ЦСКА уже пытался купить его, это было в 2017 году, и тогда Мойзес выступал за «Коринтианс».

В первом туре начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА победил «Урал» со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Трансферы футбола - лето 2022 Мойзес
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