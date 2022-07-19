ЦСКА ждет бразильского новобранца из «Интернасьоналя»

Московский ЦСКА усилится бразильским защитником Мойзесом, который присоединится к команде в самое ближайшее время. Речь идет об игроке, который доселе выступал за «Интернасьональ», уточняет бразильский репортер кристиано Силва.

Известны и некоторые финансовые условия намечающейся сделки - ЦСКА арендует игрока, но через год будет обязан выкупить его. Обойдутся услуги 27-летнего игрока московскому клубу в два миллиона евро. Любопытно, что ранее ЦСКА уже пытался купить его, это было в 2017 году, и тогда Мойзес выступал за «Коринтианс».

В первом туре начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА победил «Урал» со счетом 2:0.