Федотов ответил на вопрос про обиду со стороны Ротенберга

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался на тему возможной обиды со стороны владельца «Сочи» Бориса Ротенберга из-за его ухода в «армейский» клуб.

«Я лично и весь тренерский штаб благодарим президента за доверие и поддержку на протяжении всего периода работы. Клуб выполнял все обязательства, команда никогда не испытывала никаких проблем», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Напомним, Федотов официально возглавил «армейцев» в середине июня. В прошлом сезоне специалист привёл сочинцев к серебряным медалям чемпионата России, добившись лучшего результата в истории клуба.