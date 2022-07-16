Тарханов высказался о возможном переходе Оздоева в «Урал»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе полузащитника Магомеда Оздоева в екатеринбургский клуб.

«Оздоев в «Урале»? Об этом я ничего не слышал. Не знаю, куда он перейдет. Он хороший футболист, конечно. Оздоев помог бы «Уралу». Его опыт пригодится любой команде», — заявил Тарханов «Чемпионату».

29-летний полузащитник покинул «Зенит» после окончания прошлого сезона Российской премьер-лиги на правах свободного агента. Он выступал за «сине-бело-голубых» с 2018 года.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал о том, что Оздоев ведет переговоры с «Уралом». Сегодня, 16 июля, он присутствует в качестве зрителя на игре «Урала» против ЦСКА, за текстовой трансляцией вы можете следить на портале Liveresult.