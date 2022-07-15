Нападающий ЦСКА Гайч интерес европейским клубам

ЦСКА имеет несколько предложений от разных клубов по аргентинскому нападающему Адольфо Гайчу, сообщает Metaratings.

По информации источника, одним из вариантов продолжения карьеры 23-летнего форварда является чемпионат Бельгии. Однако руководство «армейцев» не спешит расставаться со своим футболистом.

Ранее сообщалось, что сам Гайч намерен вернуться в «Сан-Лоренсо», чьим воспитанником он и является.

Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гайча в 3 миллиона евро.

Минувший сезон аргентинец провёл в испанской «Уэске» на правах аренды, отметившись одним забитым голом и тремя результативными передачами в 28 играх.