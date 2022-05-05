«Будут лучше играть» - Гаврилов прокомментировал урезание бюджета московского «Спартака»

Мы уже сообщали о том, что в 2024 году бюджет московского «Спартака» может быть урезан практически наполовину, и это может стать очень неприятной новостью для поклонников московского клуба.

Свое отношение к этому высказал Юрий Гаврилов - бывший футболист клуба, выступавший в нем в славные времена 70-х и 80-х годов прошлого столетия. По мнению Гаврилова, эта ситуация может пойти на пользу команде и в лучшую сторону сказаться на качестве футбола.

- Значит люди будут стараться лучше играть, чтобы получать премиальные. Если будут плохо играть, то вообще ничего не будут зарабатывать, - цитирует Гаврилова «Спорт-экспресс».