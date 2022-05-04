Футбольный эксперт Максим Деменко поделился мнением по поводу появившейся информации о том, что летом главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может покинуть команду.

- В СМИ прошла информация, что летом Ваноли покинет «Спартак». Что об этом думаете?

- Вряд ли произойдет отставка. Ваноли не отказывается от команды. Зачем что-то менять и поднимать все эти моменты? Да, он не выполнил то, что от него хотели, когда приглашали в «Спартак». Но мы видим, что игра у команды есть, что ребята потихоньку начинают понимать требования тренера, как они бьются друг за друга. Особенно наглядно это было видно в матче с «Крыльями Советов», когда Ваноли побежал к игрокам после гола на эмоциях. Тренер хочет создать команду. Это видно. Но надо спрашивать у руководителей клуба, готовы ли они снова затевать революцию.

- То есть, на ваш взгляд, у Ваноли получается создать команду?

- Да. Если он сам хочет дальше тренировать «Спартак», с учетом санкций, отсутствия еврокубков, какой смысл кого-то искать?

- Пишут, что бюджет «Спартака» на следующий сезон будет урезан, а значит, нужен тренер с адекватными аппетитами. С этой позиции увольнение Ваноли было бы правильным ходом или все же иностранец лучше?

- Судя по разговорам, Ваноли не собирается уходить. Но пойдет ли он на возможное урезание контракта? Здесь от него будет зависеть. То, что есть претенденты на его место, я не сомневаюсь. И среди российских специалистов в том числе.

- Насколько отставка Ваноли будет зависеть от выступления в Кубке России?

- Это важный фактор на сегодня. Кубок обязательно нужно выигрывать. Это реальный шанс для «Спартака». Хотя там осталось сильное «Динамо», плюс клубы из ФНЛ могут преподнести сюрпризы. «Алания» уже это сделала. Так что все может быть. Для Ваноли Кубок будет самым важным трофеем.

- Называют три претендента на должность главного тренера «Спартака». Первый - Осинькин, который умеет работать с молодежью. Что думаете о таком варианте?

- Он запросто может возглавить «Спартак». Для него это будет вызов. Он умеет работать и находить ключи к соперникам. Мы видели это в недавнем матче со «Спартаком». Команда Осинькина показала спартаковский открытый футбол, который так любят болельщики. Мне нравится игра «Крыльев Советов», и то, как тренер организовал игру команды из тех ребят, что были. Думаю, он даже мог бы взять кого-то с собой в «Спартак».

- Второй вариант – Талалаев. Он знает итальянский и знаком с Каттани.

- Тоже неплохой вариант. Талалаев проявил себя в разных клубах, чем и привлек внимание. В Грозном он создал команду по сравнению с тем, что мы видели раньше. Плюс ему будет проще доносить до иностранцев то, что он хочет. Поэтому это тоже реальный претендент.

Реклама

- Третий вариант – Галактионов, тоже с прицелом на работу с молодыми игроками.

- Он поработал в молодежной сборной. Для молодежки – это самый лучший вариант, но не для первой команды «Спартака».

- Почему?

- «Спартак» - это не просто команда и ему будет сложновато. Одно дело, когда ты тренируешь ребят из молодежек, а другие дело – команда с серьезными задачами и серьезным давлением. Зачастую даже футболисты иногда не так как надо воспринимают эти моменты.

- А вы какого специалиста хотели бы видеть у руля «Спартака»?

- Я бы не хотел видеть иностранца. Есть у нас свои специалисты, которые могут себя проявлять. Это вопрос доверия. Вот Семаку доверили. Да, у него есть хорошие футболисты, финансовая составляющая. Авторитет тут тоже очень важен. Нужно доверие, и спартаковская душа человек, который был в команде. Это важно для болельщиков и руководителей. Ведь идеология «Спартака» - это чемпионство и клуб всегда борется за высокие места. Когда что-то е получается, очень важно, чтобы тренер общался не только с игроками, но и с болельщиками. На сегодняшний день Осинькин и Талалаев видятся мне интересными кандидатурами. Особенно Осинькин. Он очень хорошо работает с молодыми ребятами. Я с ним много общался. Он доверяет и ветеранам, которые профессионально относятся к делу. Его уважают футболисты.

Елена Григорьевская