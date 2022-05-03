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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова назвала единственный способ спасти футбол в России от деградации

03 Мая 2022 • 21:11 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
07.05 14:00

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила о том, как можно не допустить деградации в российском футболе.

«Единственная возможность не допустить деградации российского футбола — это сокращение лиги до 12 команд и игра в 4 круга», – написала Салихова в своём блоге на сайте Sports.ru.

Салихова выразила недопонимание теми, кто предлагает расширить Российскую премьер-лигу до 18 команд, приводя всем в пример «Тамбов», который столкнулся с серьёзнейшими проблемами, что едва не привело к снятию команды с розыгрыша РПЛ ещё до его завершения.

Отметим, что после того, как УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков, расширение РПЛ до 18 команд считается самым вероятным сценарием.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Зарема Салихова
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