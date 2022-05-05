Почему Каррера хочет вернуться в «Спартак»

Массимо Каррера в последнее время всё чаще появляется в информационном поле, будто желает напомнить о себе. А тут как раз появились сведения, что Паоло Ваноли может покинуть «Спартак». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о возможной рокировке одного итальянца на другого.

Массимо Каррера ни раз и не два говорил, что готов вернуться в Россию. Наставник подчёркивал, что был бы рад вновь оказаться в «Спартаке», но и другие клубы готов рассмотреть. В последнее время Каррера очень часто стал мелькать в информационном пространстве, что наталкивает на мысль о том, что наставника всеми силами пытаются вернуть, или он сам пытается вернуться в Россию.

Сейчас есть обстоятельства, по которым он не может покинуть Италию, но, видимо, уже летом Каррера сможет уехать с родины в другую страну. На самом деле сложно представить более логичный ход, чем возвращение Карреры в Россию. Здесь у него история успеха, которую повторить не получилось. В Греции во главе АЕКа итальянец показал средний результат, в «Бари» у него не получилось ничего.

Ждать сейчас приглашения в какой-то хороший клуб Каррере сложно. Ни в Серию А, ни, наверное, в Серию В его сейчас не назначат. В Италии слишком много хороших тренеров, у которых есть локальные успехи, чтобы делать ставку на Карреру. Его можно было ждать в родной «Аталанте», но Джан Пьеро Гасперини поднял уровень клуба из Бергамо очень высоко, и теперь его если и будут менять, то только на действительно классного специалиста. Просто «свой» Каррера уже не подойдёт.

Понятное дело, что в этой ситуации Каррера очень хочет вернуться туда, где у него получалось. Вдобавок к этому у «Спартака» ситуация плохая – команду штормит. Каррера хочет этим воспользоваться, что понятно. На самом деле вариант для «красно-белых» далеко не самый плохой. Федотов и Осинькин на таком уровне не работали, а итальянец знает уже всё. И уж точно он выглядит лучшей кандидатурой, чем Талалаев или Галактионов.

Когда в «Спартаке» работал Каррера, Зарема Салихова ещё не управляла клубом. Уж как минимум у них конфликта быть не может. Сам Каррера сказал, что даже не общался с ней. Это даёт шанс на возвращение итальянца. Салихова может убедить Федуна вновь подписать договор с Каррерой. Возвращение итальянца, помимо прочего, обеспечит клубу сумасшедшую поддержку, которой сейчас так не хватает.

Тем не менее есть ощущение, что по какой-то причине возвращение Карреры в «Спартак» невозможно. Нет рациональных объяснений, почему его кандидатуру даже не рассматривали после ухода Доменико Тедеско и Руя Витории. Видимо, есть какие-то причины, о которых мы не знаем, из-за чего не вернётся он и теперь.

Может ли Каррера возглавить другой российский клуб? Вполне. Например, он может принять тот же «Сочи», если Федотов уйдёт. Для владельца клуба Аркадия Ротенберга это будет неплохой пиар-ход – пригласить человека из Западной Европы, да ещё и чемпиона России. Можно его увидеть и в проектах поскромнее: были же переговоры о том, чтобы он возглавил «Оренбург», когда тот выступал в Премьер-лиге, а Марко Трабукки вошёл в руководство.

В общем, есть ощущение, что Каррера вернётся в Россию. Пока, правда, непонятно, в какой клуб и когда это произойдёт. Тем не менее это сейчас один из немногих иностранных тренеров, кто мог бы приехать в нашу Премьер-лигу.

Роман Андреев