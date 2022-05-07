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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: «Спартак» провёл свой лучший первый тайм при Ваноли

07 Мая 2022 • 17:01 Комментировать
Урал
1:3
Спартак Москва
окончен

Экс-игрок московского «Спартака» Никита Баженов дал свой комментарий после матча 28-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» обыграли «Урал».

«Первый тайм – лучший при Ваноли. Всё получалось, всё правильно делали. Во втором тайме «Спартак» уже начал готовиться к Кубку? Я бы сам у них спросил. Имеет место быть», – заявил Баженов в интервью «Чемпионату».

Баженов отметил, что несмотря на серьёзные проблемы в линии обороны («Спартак» потерял из-за перебора жёлтых карточек Джикию и Жиго), команда грамотна перестроилась и сумела добиться результата.

Также бывший футболист «Спартака» уверен, что «красно-белые» теперь будут с хорошим настроением готовиться к полуфиналу Кубка России, который состоится 11 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
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