Агент д'Амико: Ваноли останется в «Спартаке»

Агент Андреа Д'Амико, который работает с главным тренером московского «Спартака» Паоло Ваноли, сказал о том, что специалист останется в клубе.

«Что касается отстранения российских клубов от международных турниров, то это никак не может повлиять на работу Ваноли в «Спартаке», — приводит слова д'Амико «Чемпионат».

Ранее сам Ваноли на вопрос о следующем сезоне ответил, что надеются остаться в команде. 49-летний итальянец возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, подписав контракт до конца сезона 2022/23 с опцией продления ещё на год.

«Спартак» после 27-го тура занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 34 очка.