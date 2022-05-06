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Агент: «Мишкич хочет остаться в «Урале»

06 Мая 2022 • 11:32 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 22 ч. 58 мин.

Агент полузащитника «Урала» Даниэля Мишкича Ромео Филипович рассказал о будущем своего клиента.

Филипович сообщил, что предложения по футболисту от других клубов поступают практически каждый день, однако приоритетом для самого Мишкича является продление контракта с «Уралом».  

«В контракте Даниэля прописана опция продления ещё на год. Нужно дождаться окончания сезона и посмотреть, останется ли «Урал» в РПЛ. Всё будет зависеть от этого. Но, несомненно, в первую очередь мы будем говорить с екатеринбуржским клубом», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний хорват провёл в составе «Урала» 18 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника истекает летом нынешнего года.   

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Даниэль Мишкич
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