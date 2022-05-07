Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги матча 28-го тура с «Уралом».

- Как вам игра? Можно ли сказать, что победа досталась «Спартаку» легко?

- Она досталась очень легко. Гости ее заслужили. Вышли мобилизованные и настроенные с первых минут. Сразу все включились. Тренер не стал экспериментировать и поставил опытных Мозеса, Промеса, Николсона. Соболев сразу вышел – то есть с первых минут был атакующий вариант игры. Хотя в обороне и были изменения в связи с отсутствием Жиго и Джикии, но нападение было мощное. Было видно, что команда выходит играть на результат.

- «Спартак» его сделал довольно быстро.

- Да-да. Он сразу начал играть мощно и активно. Это было правильное решение.

- Как вам Николсон сегодня?

- Великолепные два мяча. Ничего не скажешь. Промес и Мозес тоже очень хорошо себя проявили. Атакующая линия вообще сыграла мощно, и как итог - «Спартак» сделал результат в уже первом тайме. А когда команда ведет 3:0 после перерыва, то пошли замены и футболисты уже начали подсознательно думать о Кубке России.

- К 30-й минуте счет стал 3:0. Уже было все понятно?

- Да. При таком счете активность сошла. Второй тайм просто доигрывался. Можно было пропустить этот один мяч или нет, но было уже понятно, что психологически «Урал» был раздавлен. Он немного встрепенулся лишь после забитого мяча, но роли это не сыграло. Хотя хозяева провели туром ранее хороший матч с «Динамо» и наверняка надеялся на хороший результат сегодня. Шалимов в интервью готовил, что его команда готовится дать бой «Спартаку» и брать очки. Им надо было не проиграть, потому что они еще ведут борьбу за выживание. Но заслуга «Спартака» в том, что забив эти мячи, команда не успокоилась, хотя уже обезопасила себя. Ниже десятого места «Спартак» уже не опустится, да и не поднимется выше восьмого. Это престиж. Плюс это была хорошая репетиция перед кубком. Мы видели, что настрой был боевой, функциональная подготовка хорошая. У команды задача – выиграть кубок.

- Вы не ожидаете проблем у «Спартака» в кубковом матче с «Енисеем» после двух побед в чемпионате России?

- Проблемы могут быть, только если «Спартак» успокоится и будет играть как первый тайм в матче с «Крыльями Советов». А если будут играть так, как второй тайм матча с самарцами и первый с «Уралом» - скорости и максимальная самоотдача, тогда будет результат. Если подумают, что на классе пройдут «Енисей», то будут проблемы.

- Состав гостей сегодня был довольно экспериментальный, вышло много игроков запаса. Кто-то из резервистов понравился?

- Оборона сыграла достойно. И Литвинов, и Чернов. Они выглядели хорошо. Остальные сыграли на своем уровне.

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- То есть вам понравилась игра в обороне без Джикии и Жиго? Опасения не оправдались?

- Там все опытные ребята были в составе. Мозес на фланге был хорош, Хлусевич и Зобнин боролись в опорной зоне. Все понимали, что линия обороны новая, поэтому играли собранно. И Селихов тоже хорошо провел матч, руководил обороной. Все сыграли достойно, уверенно, без явных ошибок и провалов.

- Атака с Промесом без Бакаева выглядит лучше?

- Конечно. У Бакаева больше эмоций, а у Промеса выше мастерство и класс. Если он в порядке и у него есть желание биться, то Промес лучше, а Бакаеву еще надо расти, чтобы подняться на уровень Куинси. Тут выбор у тренера не стоит.

Елена Григорьевская