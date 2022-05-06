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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селихов оценил шансы «Спартака» попасть в зону стыковых матчей

06 Мая 2022 • 11:11 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
07.05 14:00

Московский «Спартак» проводит провальный сезон и рискует попасть в стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе чемпионата России. Своим мнением по этому поводу поделился страж ворот «красно-белых» Александр Селихов.

В интервью Sport24 вратарь заявил, что риск попадания в стыки придает команде дополнительную мотивацию на оставшиеся игры. При этом он отметил, что вряд ли «Спартак» скатится в зону стыковых поединков.

За три тура до конца сезона подопечные Паоло Ваноли идут десятыми в турнирной таблице. Ближайший матч команда сыграет с «Уралом» 7 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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