Селихов оценил шансы «Спартака» попасть в зону стыковых матчей

Московский «Спартак» проводит провальный сезон и рискует попасть в стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе чемпионата России. Своим мнением по этому поводу поделился страж ворот «красно-белых» Александр Селихов.

В интервью Sport24 вратарь заявил, что риск попадания в стыки придает команде дополнительную мотивацию на оставшиеся игры. При этом он отметил, что вряд ли «Спартак» скатится в зону стыковых поединков.

За три тура до конца сезона подопечные Паоло Ваноли идут десятыми в турнирной таблице. Ближайший матч команда сыграет с «Уралом» 7 мая.