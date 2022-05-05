АИК не планирует выкупать Ларссона

АИК не будет выкупать у «Спартака» нападающего Джордана Ларссона, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, шведский клуб испытывает финансовые трудности и не сможет предложить за футболиста больше 1 миллиона евро. Агент Ларссона Хасан Четинкая уже приступил к поискам новой команды для своего клиента. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний швед провёл за «Спартак» 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. В составе АИКа Ларссон забил один гол и сделал две результативные передачи в пяти встречах.