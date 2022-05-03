Спиридонов о «Спартаке»: «Надо выходить и забивать пять голов в каждом матче»

Российский волейболист Алексей Спиридонов поделился мнением о судействе в матчах «Спартака».

«Как исправлять ситуацию с судейством? Да ничего не надо делать с судейством. Надо выходить и забивать пять голов в каждом матче», – приводит слова Спиридонова «Спорт-Экспресс». Волейболист отметил, что команде не нужно жаловаться на судейство, лучше сосредоточиться на своей игре.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 34 очка после 27-го тура. Ближайшую игру подопечные Паоло Ваноли проведут 7 мая против «Урала». Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.