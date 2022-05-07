Дубль Николсона, великолепный Мозес: В какой форме «Спартак» подходит к полуфиналу Кубка России

По сравнению с матчем против «Крыльев» состав «Спартака» на игру довольно сильно изменился. Но это в том числе вынужденно. Джикия, Жиго и Мартинс пропускали игру из-за дисквалификаций, а Игнатов и Бакаев присели на скамейку. Все ожидали игру в три центральных защитника, но Ваноли решил удивить и сыграть 4-4-2. Стартовый состав выглядел так: Селихов в воротах, Чернов и Кофрие в центре обороны, Литвинов и Хлусевич слева и справа в обороне соответственно. В центре поля впервые в старте вместе вышли Зобнин и Пруцев, слева и справа в атаке играли Промес и Мозес, ну а пару нападающих составили Соболев и Николсон.

Шалимов же решил не менять состав по сравнению с двумя матчами, в которых «Урал» одержал победы над «Уфой» дома и над «Динамо» в Москве.

«Спартак» начал игру первым номером и показал серьёзный настрой на игру. Всё шло к быстрому голу, и он случился на 11-й минуте. Промес сделал хорошую подачу с углового в район одиннадцатиметровой отметки, и Николсон выпрыгнул, отправив затылком переправил мяч в дальний нижний угол ворот – 0:1.

«Спартак» продолжал давить и через несколько минут мог забивать второй. Мозес разобрался с соперником и мощно пробил издали, но выручил Помазун и отправил мяч на угловой.

На 26-й минуте москвичи показали классный выход из обороны в атаку. Мозес получил мяч чуть дальше центра поля и вырезал пас на Николсона, который хорошо обработал мяч и вышел один на один, покатив мяч точно в дальний нижний угол – 0:2.

Казалось бы, счёт 2:0, можно чуть выдохнуть, но нет. Сначала Соболева после удачного отскока пробил сильно, но спас Помазун. А уже спустя минуту после передачи Промеса мяч отскочил к Мозесу, а Виктор убрав финтами защитника практически с нулевого угла отправил мяч в «домик» Помазуну и дальний угол – 0:3.

Легионеры «Спартака» сделали результат в первые полчаса игры и «Уралу» нужно было что-то менять. Тем более уральцы чаще всего забивают в концовках первых таймов. Но за 15 минут до конца первой половины игры команда Шалимова смогла создать лишь один голевой момент. После неплохой комбинации в одно касание в штрафной «Спартака» мяч получил Юрий Железнов, но после его удара мяч прошёл чуть мимо «девятки». После этого особо опасных моментов не было, Москалёв не стал ничего добавлять к первому тайме и дал свисток на перерыв.

Игорю Шалимову нужно было что-то срочно менять в перерыве, чтобы как минимум уйти от разгрома. И, надо сказать, разговор в раздевалке дал свои плоды. Уже через пять минуты после начала второго тайма «Урал» создал настоящий голевой момент. Железнов покатил в центр на Шатова, а тот с линии штрафной опасно пробил в левый от себя угол, но не повезло, мяч угодил в штангу.

Через несколько минут «Урал» смог таки размочить счёт. Лео Гогличидзе прорвался по своему флангу в чужую штрафную и хлёстко пробил в дальний угол, отправив мяч в «домик» Селихову – 1:3.

«Урал» продолжал наращивать давление, и в связи с этим Паоло Ваноли решил перестроить схему на более оборонительную 5-3-2. Вместо Николсона вышел Рассказов, теперь тройку центральных защитников составляли Литвинов, Чернов и Кофрие, слева и справа Хлусевич и Рассказов соответственно, в тройку полузащитников расположились Зобнин, Пруцев и Мозес, а Промес и Соболев играли в паре нападающих.

Тренеру «Спартака» не нравилось, что команда начала откровенно прижиматься к своим воротам и решил освежить атаку. Вместо Промеса и Мозеса вышли Бакаев и Игнатов, которые играли на полуфлангах, а на острие играл Соболев.

Однако, с уходом Куинси и Виктора практически полностью пропала игра в атаке. Команда старалась удержать победу, и у неё это успешно получилось. Да, «Урал» давил, но всё заканчивалось либо ударами в руки Селихову, либо в навесы, которые снимали вратарь и защита. Матч так и завершился со счётом 1:3.

Учитывая серьёзные кадровые потери, «Спартак» довольно неожиданно и без лишних нервов побеждает в Екатеринбурге. Кстати, Паоло Ваноли стал первым иностранным тренером, победивший «Урал» в гостях. На неделе СМИ разорвались информацией о том, что Ваноли покинет команду в конце сезона и руководство ищет уже варианты на замену. Казалось бы все эти слухи негативно должны на команде, но нет. Впереди у «красно-белых» важнейший и возможно судьбоносный для Ваноли полуфинальный матч в Кубке России против «Енисея». Игра состоится 11 мая в Москве.

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По персоналиям

Николсон провёл отличный матч. Трижды пробил в створ, два эти удара закончились голами. Кстати, у ямайца 8 голов в 12 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Мощно начал Шамар в новой команде.

Соболев выглядел не так ярко как в прошлых матчах. Было много брака, медленного принятия решений, хоть иногда и неплохо обыгрывался с Шамаром.

Мозес вновь провёл отличный матч. Забил гол, отдал голевую передачу, разрывал свой фланг часто смещаясь в центр. У Виктора 3 из 4 успешные обводки. Жаль, что с большой доли вероятности нигериец покинет Москву.

Промес сыграл неплохо. Сделал голевую передачу, был крайне полезен и продуктивен в подыгрыше. Куинси, в отличии от Мозеса, скорее всего останется на следующий сезон и это большое подспорье для «красно-белых».

Пруцев и Зобнин провели качественный матч. Особенно отмечу Данила, который отрабатывал и впереди, и сзади, выполнял большой объём работы.

Хлусевич был вынужден больше играть в защите, и получалось это не всегда удачно. Гол пришёл именно с его фланга. В атаке Даниил чувствует себя поувереннее.

Литвинов, как и Чернов с Кофрие, в целом сыграли неплохо и сдержали натиск «Урала». Хоть Кофрие и привычно частенько обыгрывали один в один. А Литвинов, который опорник или центральный защитник, но никак не левый краёк, в целом не давал себя «возить». До Чернова дело доходило не часто, сыграл без серьёзных ошибок.

Селихов несмотря на пропущенный мяч в целом провёл уверенный матч, всё что надо было забирал. Но пару раз заставлял болельщиков москвичей хвататься за сердце, когда решил пофинтить за пределами штрафной.

Бакаев, Рассказов, Игнатов, Денисов – без оценки.

Данил ТУТОВ